Проводников объявил о завершении боксерской карьеры

Экс-чемпион мира по боксу Руслан Проводников выиграл у бывшего бойца UFC Али Багаутинова в выставочном поединке, прошедшем 19 декабря в Москве.

После завершения боя Проводников объявил, что завершает профессиональную карьеру.

Проводников владел чемпионским поясом по версии WBO с 2013 по 2014 год, а последний поединок провел в середине 2016 года. Спортсмен, которому в настоящее время 37 лет, на профессиональном ринге выиграл 25 боев (18 — нокаутом) и потерпел пять поражений.