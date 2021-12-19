Проводников объявил о завершении боксерской карьеры
22:19
Экс-чемпион мира по боксу Руслан Проводников выиграл у бывшего бойца UFC Али Багаутинова в выставочном поединке, прошедшем 19 декабря в Москве.
После завершения боя Проводников объявил, что завершает профессиональную карьеру.
Проводников владел чемпионским поясом по версии WBO с 2013 по 2014 год, а последний поединок провел в середине 2016 года. Спортсмен, которому в настоящее время 37 лет, на профессиональном ринге выиграл 25 боев (18 — нокаутом) и потерпел пять поражений.
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