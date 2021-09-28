Промоутер Усика Александр Красюк: «Бой с Джошуа уже к прошлому четвергу продал 900 тысяч платных трансляций»

Украинский промоутер Александр Красюк рассказал о коммерческом успехе поединка Энтони Джошуа — Александр Усик.

«Перед боем я давал вместе с Эдди Хирном интервью программе Sky Sports Box Office. И мы там обсуждали PPV. К четвергу вроде уже было продано 900 тыс — 1 млн PPV. Прогноз Эдди по окончательным продажам был 1,1 млн.

Мой прогноз — выше 1,1 млн. Пока точной информации у нас нет. Кличко — Джошуа продал 1 145 000, если не ошибаюсь. Наш поединок может побить этот рекорд", — сказал Красюк на пресс-конференции в Киеве.

25 сентября Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением и стал чемпионом мира в тяжелом весе по четырем версиям.