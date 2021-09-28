Александр Усик: «Я получил за бой с Джошуа 5 миллионов? Почему всех беспокоят деньги-дребеденьги?»

Чемпион мира в тяжелом весе по четырем титульным версиям Александр Усик прокомментировал информацию о том, что его гонорар за бой с Энтони Джошуа составил 5 миллионов долларов.

«За количество денег я пока не могу сказать, — сказал Усик на пресс-конференции в Киеве. — Это то, что пишут в интернете знатоки, и так далее. Хотелось бы гораздо больше, конечно. Но не могу сейчас сказать, чтобы не обмануть. Почему людей так беспокоят деньги? Ну почему? Деньги, деньги, деньги, деньги. Почему не беспокоят внешний вид, мозги, его интеллект, его поведение в обществе, отношение к детям, животным, окружающему миру. Почему только деньги? Они закончатся, это временный фактор. Единственное, что останется с вами, когда вы отдадите богу душу, — это все дела, которые вы сделали по жизни. Когда прошли мимо Барбоса и не пнули его или перевели бабушку через дорогу. Или за тех, кто вас хаял, помолились.

Мы все заражены грехом, абсолютно все. И верующие, и нет. Мы падший народ, потому что наши прародители вкусили яблоко, и вот так все пошло. А у всех на устах деньги, деньги-дребеденьги. Я в лагерь зашел 23 января. Мы с Валентином Литвинчуком зашли в зал, и никого в этом зале не было! Был я, Валик, Вова и еще пара людей. И мы начали потихонечку умирать там, в зале. И каждый день, каждый божий день мы выжимали себя. Не ходил я в зал только в субботу и воскресенье — это принципиальная позиция. Не думал о том, сколько я заработаю, я потихонечку тратил-тратил в этом лагере. Я не ждал никакого возврата, это все не радио бенджаминов или гривночек родненьких. Это ради того, что тебе это надо. Это доза, эндорфинчики у тебя в голове. Вот эти подтягивания, когда у тебя руки сорвались, а тренер: «Давай еще один». А вы все: «Бабки, бабки, бабки, лавэ, лавэ, лавэ». Не знаю, какой гонорар. Хочу больше [чем 5 миллионов] (смеется)".

25 сентября Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением и стал чемпионом мира в тяжелом весе по четырем версиям.