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Промоутер Усика Александр Красюк: «По контракту мы должны дать реванш Джошуа до февраля-марта»

19:30
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Украинский промоутер Александр Красюк поделился подробностями пункта контракта о реванше Александра Усика с Энтони Джошуа.

«Реванш был прописан у нас в контракте, он уже активирован стороной Джошуа, — сказал Красюк на пресс-конференции в Киеве. — Я помню, когда мы с Александром обсуждали этот вопрос, он не огорчился, а даже обрадовался: «Хе, класс, побью Антоху дважды». У нас есть ограничения по времени, когда должен состояться реванш. Те даты, которые Эдди Хирн объявил на пресс-конференции после боя — февраль-март — это действительно так.

В рамках этого периода должен состояться реванш. Зима, «Олимпийский», февраль. Если будет плюс 20 на улице, то будет комфортно. Но я помню первый поединок Александра на стадионе, «Львов Арена», это было 4 октября, если я не ошибаюсь, и температурка там была такая — плюс 5. Свежо — и в полотенчике и в пледике, и в жилеточке. Конечно, когда в ринге находишься, пар идет, но возле ринга некомфортно».

25 сентября Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением и стал чемпионом мира в тяжелом весе по четырем версиям.

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Никита Горшенин все материалы автора

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