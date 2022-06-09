Оскар Де Ла Хойя: «До боя с Альваресом Бивол не имел значения, был никем»

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях и промоутер Оскар Де Ла Хойя (39-6) считает, что абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю «Канело» Альваресу (57-2) не следовало драться с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (20-0).

«Организовать Канело бой с Биволом — проигрышная ситуация во всех смыслах, — сказал Де Ла Хойя в интервью The MMA Hour. — Бивола вообще никто не знал. Я бы смог продвинуть Бивола, сделать его более известным, потому что никто не знал, кто он вообще такой до боя с Канело. Он не имел значения, был никем».

Также Де Ла Хойя жестко раскритиковал промоутера Эдди Хирна, который занимался организацией поединка Альвареса и Бивола.

«Теперь у Канело есть промоутер Эдди Хирн, который явно не шарит в боксе, — подчеркнул Де Ла Хойя. — Он дал побить Канело, это было неправильно. В Лас-Вегасе в преддверии этого боя вообще не было шумихи. Канело — суперзвезда, а Хирн проявил к нему неуважение, когда дал подраться с Биволом. Хирн устраивает много боев, которые не пользуются спросом, особенно здесь, в США. Он может быть хорошим промоутером в Великобритании и еще в нескольких странах Европы, но не здесь».

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.