Гаджимагомедов поделился мнением о потенциальном бое между Биволом и Бетербиевым

Серебряный призер Олимпиады в Токио Муслим Гаджимагомедов поделился мнением о потенциальном бое между чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом и чемпионом IBF и WBC в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым.

«Этот бой возможен. Сейчас у Бетербиева два пояса, и в ближайшее время, скорее всего, выиграет третий. И там уже, если они встретятся, будет интересно. Мне кажется, что у Артура будет преимущество в этой весовой категории. Он физически мощный, бьет очень жестко. Это будет интересный бой, в котором я отдам предпочтение Бетербиеву», — приводит слова Гаджимагомедова MMA.Metaratings.ru.

Следующий бой Бетербиев проведет против чемпиона WBO Смита-младшего (28-3) 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден», Нью-Йорк, США.

Бивол победил Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.