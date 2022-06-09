Тим Цзю: «Лучший способ закрыть рот Чарло — это ударить по нему»

Обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) заявил, что готов драться с Джермеллом Чарло (35-1) где угодно, лишь бы отобрать у него все пояса.

«Сейчас Джермелл на вершине, потому что у него все пояса, — сказал Цзю в интервью Fight Hub TV. — Что может быть лучше, чем сразиться с чемпионом и отобрать у него все пояса? Я докажу, что мне это под силу. Думаю, что я не буду фаворитом в нашем с ним противостоянии, но это даже хорошо. Джермелл — болтливый парень, и лучший способ закрыть ему рот — это ударить по нему. Я не против драться с ним в США, мне все равно, где пройдет поединок».

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Чарло провести защиту титулов против Цзю. Стороны должны согласовать условия боя до 20 июня. В противном случае будут назначены промоутерские торги.

Чарло завоевал звание абсолютного чемпиона мира 15 мая в Карсоне, объединив титулы по всем четырем престижным версиям в весовой категории до 69,9 кг. Он выиграл у аргентинца Брайана Кастаньо (17-1) техническим нокаутом в 10-м раунде.

27-летний Цзю в конце марта одолел Террелла Гоше (22-3) решением судей и заполучил звание обязательного претендента.