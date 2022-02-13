Промоутер Хрюнов о дебюте боксера Петровского: «Это историческая точка»

Промоутер Владимир Хрюнов оценил шансы российского боксера-любителя, выступающего в супертяжелой весовой категории, чемпиона мира и России Марка Петровского в бою против африканского бойца Коллинса Ойяла.

«Действительно, Марк Петровский дебютирует и делает это не на какой-то точке с 45-летним таксистом, он дебютирует с боксером, который в чем-то его даже превосходит. И мы вчера разговаривали с Максимом Бабаниным о том, что есть некоторые моменты, по поводу которых мы переживаем. Мы поделились этим с тренером Марка Петровского», — поделился промоутер с РЕН ТВ.

Он пояснил, что спортсмен может начать перехватывать атаки, быть результативным в них, идти вперед.

«Это действительно историческая точка. Чемпион мира в любительском боксе переходит в профессионалы. У нас после Александра Поветкина никто не выигрывал титул чемпиона мира в супертяжелом весе. И вот этот дебют — отдельное большое главное событие этого вечера», — заключил Владимир Хрюнов.

Напомним, что бой между россиянином Марком Петровским и африканцем Коллинсом Ойялом состоится 25 февраля в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

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