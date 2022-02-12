Поветкин будет болеть за Петровского в бою с Ойялом

Заслуженный мастер спорта России, боксер Александр Поветкин рассказал, почему будет болеть за Марка Петровского в его дебютном бою в профессиональной карьере. 25 февраля россиянин сразится с Коллинсом Ойялом.

«Он станет известным по любому, потому что это наш парень. Это наш русский парень, который выступает на нашей земле, за нашу страну. Конечно, буду за него болеть. Он после меня, наверное, первый чемпион мира в тяжелом весе. У нас в этом весе дефицит», — сказал Поветкин РЕН ТВ.

Он также рассказал, в чем основное отличие выступлений по любителям и у профессионалов.

«Ритм не такой как у любителей. Тут он поспокойнее, но мощнее. Тут больше раундов. Поэтому надо боксировать спокойнее», — отметил Поветкин.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть его поединок в прямом эфире.

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