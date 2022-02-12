Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 20:16

Поветкин будет болеть за Петровского в бою с Ойялом

Иван Шитик
Корреспондент

Заслуженный мастер спорта России, боксер Александр Поветкин рассказал, почему будет болеть за Марка Петровского в его дебютном бою в профессиональной карьере. 25 февраля россиянин сразится с Коллинсом Ойялом.

«Он станет известным по любому, потому что это наш парень. Это наш русский парень, который выступает на нашей земле, за нашу страну. Конечно, буду за него болеть. Он после меня, наверное, первый чемпион мира в тяжелом весе. У нас в этом весе дефицит», — сказал Поветкин РЕН ТВ.

Он также рассказал, в чем основное отличие выступлений по любителям и у профессионалов.

«Ритм не такой как у любителей. Тут он поспокойнее, но мощнее. Тут больше раундов. Поэтому надо боксировать спокойнее», — отметил Поветкин.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть его поединок в прямом эфире.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке

Источник: https://ren.tv/news/sport/938704-povetkin-budet-bolet-za-petrovskogo-v-boiu-s-oiialom-eto-nash-paren
Александр Поветкин
0
Читайте также
«Мы просто на дне! Не буду выступать за сборную». Новый скандал со скелетонисткой Никитиной
Начинала Олимпиаду со слез, а теперь везет золото маленькому сыну: Юлия Ступак обеспечила преимущество сборной России — и победила в лыжной эстафете
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

43-летний Рикки Хаттон может подраться с 48-летним Марко Антонио Баррерой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости