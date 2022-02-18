Промоутер Хрюнов намекнул на бой Конора Макгрегора с Костей Цзю

Промоутер Владимир Хрюнов на пресс-конференции турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» рассказал о возможном визите в Россию бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора.

По словам промоутера, во время разговора ирландец поинтересовался, чем сейчас занимается бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю.

Хрюнов: — Обсуждаем возможный визит Конора Макгрегора в Россию. И во время конференц-колла он спросил: «А что сейчас делает Костя Цзю?» И если вы на канале РЕН ТВ увидите этот поединок...

Цзю: — Володь, у вас денег не хватит. Еще один момент: вам придется поговорить с моей мамой!

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.

РЕН ТВ в прямом эфире покажет поединок между Исмаиловым и Дуродолой. Трансляция начнется в 23:00 по московскому времени.