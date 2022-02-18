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Сегодня, 12:43

Макс Топор и тренер Кармазян проведут кулачный бой 25 февраля на РЕН ТВ

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Звезда поп-ММА Максим Щербаков (ака Макс Топор) сразится со своим экс-тренером Альбертом Кармазяном. Кулачный поединок состоится 25 февраля в андеркарде турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия», в главном событии которого Магомед Исмаилов сразится против нигерийца Оланреваджу Дуродолы.

28 января Топор провел боксерский бой против Максима Новоселова. Щербаков проиграл нокаутом во втором раунде, а в раздевалке его ударил тренер Кармазян, который счел, что его подопечный сдал поединок.

РЕН ТВ в прямом эфире покажет поединок между Исмаиловым и Дуродолой. Трансляция начнется в 23:00 по московскому времени.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.

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