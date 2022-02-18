Денис Лебедев намерен возобновить карьеру в профессиональном боксе

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Денис Лебедев планирует возобновить карьеру в профессиональном боксе на одном из турниров «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия», сообщил на пресс-конференции генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин. На счету 42-летнего Лебедева 32 победы и 3 поражения.

По словам промоутера Владимира Хрюнова, в качестве соперника Лебедева рассматривается панамец Гильермо Джонс.

Также, по словам Тюлина, бой на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» проведет боец ММА Сергей Харитонов (2-0 в профессиональном боксе).

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.

РЕН ТВ в прямом эфире покажет поединок между Исмаиловым и Дуродолой 25 февраля. Трансляция начнется в 23:00 по московскому времени.