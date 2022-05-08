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Эдди Хирн о победе Бивола: «Это было идеальное выступление, большой, большой шок»

Эдди Хирн высказался о победе Бивола над Альваресом в поединке за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе
Анна Горшкова
Корреспондент
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Промоутер Эдди Хирн о победе российского боксера Дмитрия Бивола над мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом в поединке за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.

«Это было идеальное выступление. Для меня он выиграл бой. Я думаю, что Канело выглядел немного вялым, он выглядел уставшим? Я думаю, что это блестящая работа Дмитрия Бивола. Большой, большой шок, но сегодняшний вечер принадлежит Дмитрию Биволу», — приводит слова Хирна журналист Майкл Бенсон в Twitter.

Россиянин одержал победу единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) и защитил чемпионский пояс. На счету 31-летнего Бивола 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.

Альварес потерпел второе поражение в профессиональной карьере. Помимо двух поражений, у мексиканца 57 побед и 2 ничьих.

Источник: https://twitter.com/MichaelBensonn/status/1523169483006758912?s=20&t=SdfOYHg-zDmnTxHd8uQgFQ
Бокс
Дмитрий Бивол
Карлос Алькарас
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