Мейвезер поставил 10 000 долларов на победу Бивола над Альваресом

Американский боксер Флойд Мейвезер сделал ставку на поединок российского боксера Дмитрия Бивола и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.

Мейвезер в соцсетях сообщил, что поставил 10 000 долларов на победу Бивола.

«Легко поднял», — написа боксер.

Фото из соцсети Флойда Мейвезера. Соцсети

Сегодня, 8 мая Бивол победил Альвареса единогласным решением судей и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.

Россиянин нанес Альваресу второе поражение в профессиональной карьере. Первое поражение мексиканец потерпел в 2013 году от Флойда Мейвезера.