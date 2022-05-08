Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 10:13

Мейвезер поставил 10 000 долларов на победу Бивола над Альваресом

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Бивол (слева) и Сауль Альварес.
Фото AFP
Фото из соцсети Флойда Мейвезера.
Фото Соцсети
1/2

Американский боксер Флойд Мейвезер сделал ставку на поединок российского боксера Дмитрия Бивола и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.

Мейвезер в соцсетях сообщил, что поставил 10 000 долларов на победу Бивола.

«Легко поднял», — написа боксер.

Фото из соцсети Флойда Мейвезера. Фото Соцсети
Фото из соцсети Флойда Мейвезера.
Соцсети

Сегодня, 8 мая Бивол победил Альвареса единогласным решением судей и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.

Россиянин нанес Альваресу второе поражение в профессиональной карьере. Первое поражение мексиканец потерпел в 2013 году от Флойда Мейвезера.

Бокс
Дмитрий Бивол
Карлос Алькарас
Флойд Мейвезер-младший
0
Читайте также
«Я чувствовала его дыхание на своей шее». Фигуристка-жертва изнасилования стала героиней фильма
Теперь у бокса новый король! Как россиянин Бивол побил лучшего боксера мира Канело
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шлеменко поздравил Бивола с победой над Альваресом

Головкин поздравил Бивола с победой над Альваресом
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости