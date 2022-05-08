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Сегодня, 09:47

Федерация бокса России поощрит Бивола за победу над Канело

Иван Торопцев
Корреспондент
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко сообщила, что федерация поощрит Дмитрия Бивола за победу над мексиканцем Саулем Альваресом.

«Поздравляем Дмитрия с победой. Федерация бокса России обязательно встретит по прилете нашего чемпиона и отдельно отметит Дмитрия. Бивол сегодня на весь мир подтвердил силу российского бокса», — приводит ТАСС слова Кириенко.

Сегодня, 8 мая Бивол победил Альвареса единогласным решением судей и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.

Бивол нанес Альваресу второе поражение в профессиональной карьере. Первое поражение мексиканец потерпел 8,5 лет назад, в сентябре 2013 года от Флойда Мейвезера.

Источник: https://tass.ru/sport/14574609
Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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