Федерация бокса России поощрит Бивола за победу над Канело

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко сообщила, что федерация поощрит Дмитрия Бивола за победу над мексиканцем Саулем Альваресом.

«Поздравляем Дмитрия с победой. Федерация бокса России обязательно встретит по прилете нашего чемпиона и отдельно отметит Дмитрия. Бивол сегодня на весь мир подтвердил силу российского бокса», — приводит ТАСС слова Кириенко.

Сегодня, 8 мая Бивол победил Альвареса единогласным решением судей и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.

Бивол нанес Альваресу второе поражение в профессиональной карьере. Первое поражение мексиканец потерпел 8,5 лет назад, в сентябре 2013 года от Флойда Мейвезера.