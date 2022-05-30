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После боя Джервонта Дэвиса и Ролли Ромеро началась давка. Есть пострадавшие

После боя Джервонта Дэвиса и Ролли Ромеро произошла массовая давка
Давид Хачатрян
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Как минимум 10 человек пострадали в результате давки после боксерского боя Джервонта Дэвиса и Ролли Ромеро, которую спровоцировал звук выстрела. За пределами арены «Барклайс-центр» прогремел выстрел, из-за чего присутствующие на арене люди подумали, что на стадионе есть стрелок, и бросились как можно быстрее к выходу, пишет The New York Times.

При этом многие люди, осознав, что стрельба была слышна на улице, ринулись обратно на стадион. Все пострадавшие в результате давки люди были доставлены в больницу Нью-Йорка.

Дэвис нокаутировал Ромеро в шестом раунде и тем самым в третий раз защитил титул регулярного чемпиона WBA. Бой прошел 28 мая в «Барклайс-центре» в Нью-Йорке, США.

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