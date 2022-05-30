Дрозд поделился мнением о возможном реванше между Альваресом и Биволом

Российский боксер и комментатор Григорий Дрозд поделился мнением о возможном реванше между Саулем Альваресом и Дмитрием Биволом.

«Здесь важны два момента. Во-первых, со спортивной точки зрения, Дмитрию нет большого смысла проводить реванш. В контракте он, безусловно, прописан, но нужен он больше Альваресу, чем Диме. Второй момент — финансовый. Реванш должен быть на условиях Бивола.

Дима говорил важную вещь о том, что на первый поединок он согласился, несмотря на отсутствие гимна, флага, любимой композиции. В реванше он должен это требовать. И финансовые условия должны быть гораздо лучше. Нужно понимать, что второе поражение от Бивола для Канело может стать еще более сильным ударом, чем первое. Заявления заявлениями, но я не думаю, что Альварес будет настаивать на реванше. У него опытная команда, которая все прекрасно понимает», — приводит слова Дрозда MMA.Metaratings.ru.

7 мая Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. На счету 31-летнего россиянина 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.