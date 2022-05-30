Дмитрий Бивол ответил Гвоздику: «Я попал по Канело больше, чем он по мне»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) не согласен с мнением бывшего чемпиона по версии WBC в полутяжелом весе Александром Гвоздиком (17-1), который сразу после боя Бивола и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) заявил, что мексиканцу нужно было давать баллы за защитные движения.

«Думаю, нужно считать в пользу попадания в основном, — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу USACHEV TV. — А то, что мы не попадали, то это просто не очки, это ничего. А когда мы попадаем, то это считается. Как я представляю бокс. Если мы оба не попадаем, что один, что другой, то дают победу тому, кто шел вперед, то есть за активность. По точным попаданиям, насколько я ощущал в бою, я попал по ударам по Канело больше, чем он по мне».

Ранее Гвоздик помогал Альваресу в подготовке к бою против Бивола. Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.