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Пакьяо оказался легче Угаса

03:34
21 августа. Мэнни Пакьяо и Йорденис Угас. Фото Twitter
21 августа. Мэнни Пакьяо и Йорденис Угас. Фото Twitter
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В Лас-Вегасе состоялась процедура взвешивания перед боксерским шоу. Главным событием вечера станет бой чемпиона WBA в полусреднем весе Йордениса Угаса против экс-чемпиона мира в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо.

Угас оказался тяжелее Пакьяо — 66,6 кг против 66,2 кг.

Напомним, в января всемирная боксерская ассоциация (WBA) лишила Пакьяо титула действующего чемпиона мира с приставкой Super, так как давно не дрался. Кубинец Угас завладел поясом WBA Super вместо него.

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Евгений Козинов все материалы автора

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