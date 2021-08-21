Пакьяо оказался легче Угаса
03:34
В Лас-Вегасе состоялась процедура взвешивания перед боксерским шоу. Главным событием вечера станет бой чемпиона WBA в полусреднем весе Йордениса Угаса против экс-чемпиона мира в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо.
Угас оказался тяжелее Пакьяо — 66,6 кг против 66,2 кг.
Напомним, в января всемирная боксерская ассоциация (WBA) лишила Пакьяо титула действующего чемпиона мира с приставкой Super, так как давно не дрался. Кубинец Угас завладел поясом WBA Super вместо него.
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