Пакьяо оказался легче Угаса

В Лас-Вегасе состоялась процедура взвешивания перед боксерским шоу. Главным событием вечера станет бой чемпиона WBA в полусреднем весе Йордениса Угаса против экс-чемпиона мира в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо.

Угас оказался тяжелее Пакьяо — 66,6 кг против 66,2 кг.

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Final stare down between @MannyPacquiao and WBA Champ @YordenisUgas before they meet inside the ring tomorrow night!



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Напомним, в января всемирная боксерская ассоциация (WBA) лишила Пакьяо титула действующего чемпиона мира с приставкой Super, так как давно не дрался. Кубинец Угас завладел поясом WBA Super вместо него.