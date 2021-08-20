WBC обязал Бетербиева провести бой с Брауном

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман обязал чемпиона WBC в полутяжелом весе россиянина Артура Бетербиева провести защиту титула в бою с американцем Маркусом Брауном. Об этом Сулейман сообщил журналисту ESPN Майку Коппингеру.

По словам Коппингера, стороны должны договориться о дате и месте поединка до 17 сентября.

На счету 36-летнего Бетербиева 16 побед (16 КО) и 0 поражений в профессиональном боксе. Он также владеет титулом чемпиона IBF в полутяжелом весе. У 30-летнего Брауна 24 победы (16 КО) и одно поражение.