Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

WBC обязал Бетербиева провести бой с Брауном

02:13
Артур Бетербиев. Фото Instagram
Артур Бетербиев. Фото Instagram
Теги:

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман обязал чемпиона WBC в полутяжелом весе россиянина Артура Бетербиева провести защиту титула в бою с американцем Маркусом Брауном. Об этом Сулейман сообщил журналисту ESPN Майку Коппингеру.

По словам Коппингера, стороны должны договориться о дате и месте поединка до 17 сентября.

На счету 36-летнего Бетербиева 16 побед (16 КО) и 0 поражений в профессиональном боксе. Он также владеет титулом чемпиона IBF в полутяжелом весе. У 30-летнего Брауна 24 победы (16 КО) и одно поражение.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Илья Андреев все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Жирков возвращается в ЦСКА. Совершенно ясно почему. Колонка Казакова
29-летний форвард выступал в сборной и НХЛ, но сейчас от него все отказываются. Что случилось?
Белорусская легкоатлетка Тимановская заявила о планах сменить спортивное гражданство на польское
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд