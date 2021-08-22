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Пакьяо проиграл Угасу в поединке за титул суперчемпиона WBA

08:11
Мэнни Пакьяо и Йорденис Угас. Фото AFP
Мэнни Пакьяо и Йорденис Угас. Фото AFP
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Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо не смог вернуть титул суперчемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 66,68 кг.

В 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе он проиграл кубинцу Йорденису Угасу. 42-летний Пакьяо проиграл решением судей, счет в записках — 113-115, 113-115, 112-116.

Напомним, что Пакьяо должен был драться с Эрролом Спенсом. Однако американец снялся по медицинским причинам.

Филиппинец, за карьеру становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях, прервал серию из трех побед. Теперь у него 62 победы (39 нокаутом), восемь поражений и две ничьи.

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