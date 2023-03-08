Отец Фьюри обратился к Усику: «Пляши под нашу дудку или дерись с кем-то другим»

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0), заявил, что его сын должен получить львиную долю прибыли с их объединительного поединка с Александром Усиком (20-0).

«Тайсон готов драться с любым, но вы должны заплатить столько, сколько он стоит, — сказал Фьюри Fight Hub TV. — И я не считаю, что Усик достоин распределения 50 на 50, потому что без Тайсона Фьюри он не сможет собрать аншлаг. Тайсон собрал 94 тысячи болельщиков, он заслуживает быть стороной «А». Он, а не Усик. Если к нему не будут относиться должным образом, бой, вероятно, никогда не состоится.

Проблема не просто в деньгах, а в принципах. Тайсону пришлось согласиться на скудный гонорар, когда он дрался за титул в статусе претендента. Но теперь он чемпион WBC, лучший супертяжеловес в мире. Пляши под его дудку или дерись с кем-то другим».

Объединительный бой Усика и Фьюри может состояться весной.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.