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Карл Фроч назвал фаворита в потенциальном бою Джошуа и Уайлдера

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч (33-2) уверен, что бывший чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) не примет бой с экс-чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (43-2).

«Выйдет ли Эй Джей на бой с Деонтеем Уайлдером? Наверное, нет. Это опасный бой для него, который он проиграет. Скорее всего, его побьют», — сказал Фроч BonusCodeBets.

Джошуа следующий бой проведет против Джермейна Франклина (21-1) 1 апреля на «The O2 Arena» в Лондоне, Великобритания.

Уайлдер в прошлом бою нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.

Бокс
Деонтей Уайлдер
Карл Фроч
Энтони Джошуа
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