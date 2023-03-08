Карл Фроч назвал фаворита в потенциальном бою Джошуа и Уайлдера

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч (33-2) уверен, что бывший чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) не примет бой с экс-чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (43-2).

«Выйдет ли Эй Джей на бой с Деонтеем Уайлдером? Наверное, нет. Это опасный бой для него, который он проиграет. Скорее всего, его побьют», — сказал Фроч BonusCodeBets.

Джошуа следующий бой проведет против Джермейна Франклина (21-1) 1 апреля на «The O2 Arena» в Лондоне, Великобритания.

Уайлдер в прошлом бою нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.