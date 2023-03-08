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Фьюри о переговорах с Усиком: «Я не участвую в этом дерьме»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) сообщил, что не принимает участия в переговорах об объединительном поединке с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0).

«Я больше не принимаю участия в решении деловых вопросов, потому что у меня от них сильный стресс и тревожность, — отметил Фьюри Fight Hub TV. — Поэтому я предпочитаю не участвовать в этом, ведь однажды я осознал, что бои нельзя устроить сразу же, как я этого хочу. Если сумма меня устраивает, то я соглашаюсь. Но этим парням нравится тянуть все месяцами и даже годами. Поэтому я не участвую в этом дерьме. Я плачу миллионы долларов своим юристам и промоутерам. Пусть они этим занимаются».

Объединительный бой Усика и Фьюри может состояться в конце апреля.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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