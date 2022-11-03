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Оскар Де Ла Хойя назвал бойца, которого боится Сауль Альварес

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (39-6) считает, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-2) опасается бывшего чемпиона мира во втором среднем весе Хильберто Рамиреса (44-0).

«Очевидно, что если Зурдо победит Бивола, то он вызовет Канело. Тот, в свою очередь, будет избегать этого боя отговоркой, что он не дерется с мексиканцами, — сказал Де Ла Хойя Boxing Social. — Есть соперники, с которыми бойцы не хотят драться, и бой Рамиреса с Канело — это тот бой, которого так не хочет Канело».

Ранее Альварес сказал, что он не будет драться ни с бывшим двукратным чемпионом мира во втором среднем весе Дэвидом Бенавидесом (26-0), ни с Рамиресом, потому что они мексиканцы.

Дмитрий Бивол (20-0) встретится с Рамиресом 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). На кону будет стоять пояс WBA в полутяжелом весе.

Бокс
Сауль Альварес
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