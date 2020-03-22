Новая дата боя между российским боксером Федором Чудиновым и малавийцем Айзеком Чилембой будет определена после улучшения ситуации с коронавирусом, сообщает ТАСС.

Бой Чудинов — Чилемба должен был состояться 21 марта во Владикавказе, но был перенесен.

32-летний Чудинов в своем последнем поединке победил француза Хассана Н'Дама Н'Жикама по очкам. Россиянин одержал 22 победы (15 нокаутом) при двух поражениях.

31-летний Чилемба одержал 26 побед (10 нокаутом), потерпел семь поражений, также на его счету две ничьи.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 311 988 человек. Умерших — 13 407, выздоровевших — 93 790. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте