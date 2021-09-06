Никулин — о Чоршанбе: «Зачем мне этот мусор нужен? Если вернется в «Правду», то подеремся»

Боец, выступавший в прошлом в лиге кулачных боев Hardcore, Тимур Никулин после победы над Зелимханом Пулеметчиком заявил, что его следующая цель — это Чоршанбе Чоршанбиев. При этом Никулин дал понять, что не собирается гнаться за соперником.

«Пойду ли я за Чоршанбе? Нет! Зачем мне этот мусор нужен? — сказал Никулин в интервью «СЭ». — Мужчина — это не тот человек, который говорит и уходит. Он же ведь сам сказал, что подерется со мной на кулаках, ножах, топорах, а в итоге он ушел из этой лиги, не подрался со мной в Hardcore на кулаках. Теперь я пришел в эту лигу — его и отсюда выкинули. Теперь, если, грубо говоря он вернется в «Правду» и сдержит свое слово, то мы подеремся по боксу».

Никулин победил Пулеметчика единогласным решением судей по правилам бокса на турнире лиги PRAVDA.

Ранее в промоушене Hardcore между Никулиным и Чоршанбиевым разгорелся конфликт, который перерос в драку один на один в зале. Тогда Чоршанбе удалось усыпить Тимура удушающим приемом в партере.