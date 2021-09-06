Известный российский боксер, промоутер и комментатор Григорий Дрозд считает, что бывший чемпион мира по версиям WBA super, IBF, WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев больше не сможет вернуться на прежний уровень после дисквалификации.

«Сергей уже не молод, ему будет сложно вернуться на самый верх в полутяжелом весе, — сказал Дрозд в интервью «СЭ». — Не говорю, что это невозможно, но я думаю, что это будет сложно. Что он делал все это время? Как он выглядит физически? Занимался ли он своим телом? Если нет, то, конечно, будет сложно вернуться. Но, как мне кажется, его время прошло. Для больших вершин его время прошло. Это надо честно понимать».

«Серега сделал то, чего не удавалось сделать никому. Он сделать путь, он сделал фантастику. Он воплотил мечту мальчика с ЧТЗ просто в волшебную сказку. По мне, так ему больше ничего и не нужно. Он достиг всего. Ему надо повесить перчатки на гвоздь, и на этом все. Серега просто красавчик, правда. Он бил всех. За его плечами столько имен — и в этом, возможно, может быть сравнение лишь с Костей Цзю. Я бы Серому посоветовал сохранить здоровье, заниматься семьей, любимым делом, но с боксом закончить».

В своем последнем бою, который состоялся в ноябре 2019 года в Лас-Вегасе, Ковалев уступил нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу. Всего на счету 38-летнего россиянина 34 побед, 4 поражения 1 ничья. В мае стало известно о желании Ковалева вернуться в бокс после дисквалификации за допинг.