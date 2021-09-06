Боец на голых кулаках Никулин: «Возможно, подерусь с Емельяненко»

Один из самых известных кулачных бойцов в России Тимур Никулин после победы над Зелимханом Дукаевым по прозвищу Пулеметчик внес имя Александра Емельяненко в список потенциальных соперников.

«Дальше, если, допустим, Чоршанбе [Чоршанбиев] не выходит [против меня], то есть другие соперники: Сивый [Михаил Долгополов. — Прим. «СЭ»], другие медийные ребята, и наконец, мы, возможно, подеремся с Александром Емельяненко. Я, конечно, буду после Артема Тарасова, но мы все прекрасно понимаем, что гангстер против тяжеловесов только один — это Артем Тарасов».

«Сейчас за секунду может многое произойти, — продолжил Никулин. — Артем Тарасов может позвонить Александру Емельяненко, сказать, что он получил травму и что теперь на замену выйду я. Все может произойти».

Бой Никулин — Дукаев прошел по правилам бокса, а его итогом стала победа Тимура судейским решением.

Тяжеловес Емельяненко сразится с блогером Тарасовым 18 сентября на турнире поп-ММА организации «Наше Дело».