Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко выложил новый пост в своем Instagram. Он предположил, как изменится мир после пандемии коронавируса.

— Когда я впервые вышел по-настоящему играть на поле для гольфа, у меня сердце выскакивало из груди, — написал Кличко. — Возможно, сейчас я гораздо сильнее ценю время, проведенное за игрой в гольф, чем это было раньше.

Я часто спрашиваю себя: есть ли место той реальности после коронавируса, в которой мы вернемся к старым привычкам? Или же это больше вопрос начала новой реальности с коронавирусом, в которой мы сохраняем позитивные аспекты нашей жизни, такие как благодарность, внимание, солидарность и забота друг о друге, а также невероятную скорость развития цифровых технологий за последние недели? И все же, есть вещи, которых цифровой мир заменить не сможет. В моем случае — это игра в гольф.

Конец карантина — это не конец пандемии. Мы все это знаем. Но это может стать началом новой реальности — нового баланса между цифровым миром и миром реальным. А какие плюсы вы вынесли для себя за время пандемии и к каким вещам просто хотите вернуться по ее завершении?