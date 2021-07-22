Мурат Гассиев — Михаэль Валлиш: прямая трансляция боя
22:00
22 июля в Москве российский боксер Мурат Гассиев проведет второй бой в супертяжелом весе. Его соперником станет немец Михаэль Валлиш.
Поединок пройдет на волейбольной арене «Динамо».
Гассиев — бывший чемпион по версиям IBF и WBA. Валлиш — чемпион Европы по версии WBO в супертяжелом весе.
27-летний россиянин подходит к бою с рекордом 27 побед (20 КО) и 1 поражение, 35-летний немец — с рекордом 22 победы (15 КО) и 4 поражения.
Следить за трансляцией боя за титул WBA Asia в супертяжелом весе Гассиев — Валлиш можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале РЕН ТВ. Начало — в 23.00 мск.
Гассиев — Валлиш: где смотреть прямую трансляцию и кто фаворит
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