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Кенкерли считает, что Гассиев нокаутирует Валлиша на турнире в Москве

19:03
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Чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли считает, что в поединке Мурата Гассиева с немцем Михаэлем Валлишем победу одержит россиянин.

«Считаю, что Мурат победит нокаутом. У Михаэля 15 побед и 4 поражения, это говорит о себе. Ранее поединок проиграл достаточно серьезному бойцу, но я думаю, Валлиш может и ударить», — цитирует Кенкерли РЕН ТВ.

Бой Гассиева и Валлиша состоится 22 июля в Москве. Телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка» покажут поединок в прямом эфире 22 июля в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/860529-kenkerli-predskazal-pobedu-gassieva-v-poedinke-protiv-vallisha

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Виктория Кравченко все материалы автора

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