Кенкерли считает, что Гассиев нокаутирует Валлиша на турнире в Москве

Чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли считает, что в поединке Мурата Гассиева с немцем Михаэлем Валлишем победу одержит россиянин.

«Считаю, что Мурат победит нокаутом. У Михаэля 15 побед и 4 поражения, это говорит о себе. Ранее поединок проиграл достаточно серьезному бойцу, но я думаю, Валлиш может и ударить», — цитирует Кенкерли РЕН ТВ.