«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: все результаты боев 22 июля
В Москве 22 июля на волейбольной арене «Динамо» состоится боксерское шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
Полный кард турнира
Супертяжелый вес: Мурат Гассиев (Россия) — Михаль Валлиш (Германия)
Первый легчайший вес: Михаил Алоян (Россия) — Йохана Мчанья (Танзания)
Первый средний вес: Эдгар Гукасян (Россия) — Рикардо Виллальба (Аргентина)
Средний вес: Эмин Минцаев (Россия) — Эламан Карабашев (Россия).
Эмин Минцаев победил единогласным решением судей.
Первый полусредний вес: Федор Глазков (Россия) — Аркадий Арутюнян (Россия)
Федор Глазков одержал победу единогласным решением судей.
Полусредний вес: Вахид Аббасов (Россия) — Анатолий Богомолов (Россия)
Вахид Аббасов выиграл единогласным решением судей.
Легкий вес: Начын Чамбалдоо (Россия) — Хасанбой Мирзахамраев (Узбекистан)
Начын Чамбалдоо победил единогласным решением судей.
Легкий вес: Артур Субханкулов (Россия) — Адыл Аскаров (Россия)
Артур Субханкулов выиграл во 2-м раунде техническим нокаутом.
Полулегкий вес: Андраник Григорян (Россия) — Натанаэль Какололо (Намибия)
Андраник Григорян выиграл во втором раунде техническим нокаутом.
Полутяжелый вес: Давид Дзукаев (Россия) — Сергей Шевчук (Украина)
Давид Дзукаев победил техническом нокаутом в 1-м раунде.
Первый полулегкий вес: Владимир Никитин (Россия) — Рауф Агхуев (Азербайджан)
Владимир Никитин одержал победу техническим нокаутом в 4-м раунде.
Средний вес: Эдгар Москвичев (Россия) — Андрей Калюжный (Россия)
Эдгар Москвичей победил единогласным решением судей. Он получил титул чемпиона России в среднем весе.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю