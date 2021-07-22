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«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: все результаты боев 22 июля

22:50
«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: все результаты боев.
«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: все результаты боев.
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В Москве 22 июля на волейбольной арене «Динамо» состоится боксерское шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Полный кард турнира

Супертяжелый вес: Мурат Гассиев (Россия) — Михаль Валлиш (Германия)

Первый легчайший вес: Михаил Алоян (Россия) — Йохана Мчанья (Танзания)

Первый средний вес: Эдгар Гукасян (Россия) — Рикардо Виллальба (Аргентина)

Средний вес: Эмин Минцаев (Россия) — Эламан Карабашев (Россия).

Эмин Минцаев победил единогласным решением судей.

Первый полусредний вес: Федор Глазков (Россия) — Аркадий Арутюнян (Россия)

Федор Глазков одержал победу единогласным решением судей.

Полусредний вес: Вахид Аббасов (Россия) — Анатолий Богомолов (Россия)

Вахид Аббасов выиграл единогласным решением судей.

Легкий вес: Начын Чамбалдоо (Россия) — Хасанбой Мирзахамраев (Узбекистан)

Начын Чамбалдоо победил единогласным решением судей.

Легкий вес: Артур Субханкулов (Россия) — Адыл Аскаров (Россия)

Артур Субханкулов выиграл во 2-м раунде техническим нокаутом.

Полулегкий вес: Андраник Григорян (Россия) — Натанаэль Какололо (Намибия)

Андраник Григорян выиграл во втором раунде техническим нокаутом.

Полутяжелый вес: Давид Дзукаев (Россия) — Сергей Шевчук (Украина)

Давид Дзукаев победил техническом нокаутом в 1-м раунде.

Первый полулегкий вес: Владимир Никитин (Россия) — Рауф Агхуев (Азербайджан)

Владимир Никитин одержал победу техническим нокаутом в 4-м раунде.

Средний вес: Эдгар Москвичев (Россия) — Андрей Калюжный (Россия)

Эдгар Москвичей победил единогласным решением судей. Он получил титул чемпиона России в среднем весе.

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Иван Шитик все материалы автора

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