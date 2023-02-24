Мурат Гассиев 3 марта подерется с Майком Балогуном

3 марта в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» россиянин Мурат Гассиев, известный как Железный Осетин, подерется с непобежденным американским бойцом Майком Балогуном.

Поединок Гассиева и Балогуна пройдет на турнире в Армении. Прямую трансляцию схватки двух тяжеловесов РЕН ТВ покажет в прямом эфире.

29-летний Гассиев одержал 29 побед в 30 поединках. В активе 39-летнего Балогуну 20 побед, 16 из них он одержал досрочно.

25 февраля РЕН ТВ эксклюзивно покажет бой легенды бокса Флойда Мейвезера с британцем Аароном Чалмерсом.