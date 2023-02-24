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Сегодня, 16:00

Проводников — о бое между Штырковым и Исмаиловым: «Пусть развлекут публику, у обоих есть хорошие колотушки»

Алина Савинова
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Бывший чемпион мира по боксу Руслан Проводников поделился мнением о поединке Ивана Штыркова и Магомеда Исмаилова по правилам бокса.

«Ради бога! Если есть интерес у людей — пусть проводят такие бои. Парни здоровые, они оба крепкие, махнуть может каждый из них. Я видел Исмаилова: в данной истории с боксом он чуть более опытен. А Штырков — крепкий и сильный боец. Это интересно. Всегда же говорят, что борца можно научить бить: вот и посмотрим, как они там тренировались. Прогноза на победителя нет — даю 50 на 50. Пусть развлекут публику, у обоих есть хорошие колотушки!» — цитирует Проводникова Metaratings.ru.

Бой между Штырковым и Исмаиловым пройдет 7 марта в Екатеринбурге в рамках турнира RCC Boxing.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/provodnikov-pust-shtyrkov-i-ismailov-razvlekut-publiku-u-oboikh-est-khoroshie-kolotushki-230482/
Иван Штырков
Магомед Исмаилов
Руслан Проводников
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