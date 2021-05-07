Мейвезер рассказал, сколько у него денег

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер рассказал о своем состоянии. По словам американца, еще несколько лет назад он стал долларовым миллиардером, а сейчас у него 1,2 миллиарда.

«Я уже достиг миллиарда. Это случилось четыре года назад. Сейчас у меня более 1,2 миллиарда. С самого начала, с первого дня знал, что я лучший в боксе. Я просто знал, что лучше всех остальных боксеров. Боксера лучше, чем я, никогда не будет», — приводит слова Мейвезера Talk Sport.

Кроме того, Мейвезер сообщил, сколько заработал за бои с филиппинцем Мэнни Пакьяо и ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором.

«Назовите мне еще боксера, который за два боя заработал 650 миллионов долларов. За бой с Пакьяо я заработал 300, а за бой с Макгрегором — 350», — добавил Мейвезер.

Напомним, что в следующем бою Мейвезер 6 июня подерется с блогером Логаном Полом.