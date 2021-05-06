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Бивол считает бой с Красники неплохим вариантом

20:50
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Российский боксер Дмитрий Бивол ответил на вопрос о возможности поединка с немцем Робином Красники.

— Многие эксперты считают, что в ближайшее время вы можете подраться с немцем Робином Красники. Что скажете о нем?

— Хороший вариант. Робин чемпион мира по версии IBO. Понятно, что это не основной пояс, но тоже солидный. Красники выиграл свой крайний бой у другого немецкого боксера Доминика Безеля. Это был большой апсет. Так что это был бы неплохой бой, — цитируют Бивола «Известия» 6 мая.

30-летний россиянин в своем после победил единогласным решением судей британца Крейга Ричардса. Он провел 18 боев на профессиональном ринге и во всех победил (11 нокаутов).

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1160505/timur-ganeev/khochu-dlia-sebia-bolshikh-vyzovov-ne-byt-vyzovom-dlia-kogo

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