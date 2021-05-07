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Курбанов по очкам победил Смита и завоевал титул интернационального чемпиона WBO

22:59
Курбанов по очкам победил Смита. Фото Instagram
Курбанов по очкам победил Смита. Фото Instagram

Российский боксер Магомед Курбанов одержал победу в поединке с британцем Лиамом Смитом. Бой проходил в Екатеринбурге.

Поединок продлился все 12 раундов. Россиянин победил единогласным решением судей и завоевал титул интернационального чемпиона WBO в весовой категории до 69,9 кг.

25-летний Курбанов провел 22 поединка на профессиональном ринге и во всех победил (13 нокаутов). У его 32-летнего соперника 29 побед (16 нокаутов), три поражения и одна ничья.

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