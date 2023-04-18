Менеджер Бивола назвал следующего соперника Дмитрия

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0), заявил, что Хайме Мунгия (41-0) должен стать следующим соперником россиянина.

«Пока соперника нет. Ведутся переговоры о поединке с Хайме Мунгией, — сказал Корнилов в подкасте Fight Freaks Unite. — На самом деле мы не хотим этого боя, этого хочет DAZN. Спросите у Дмитрия, хочет ли он драться с Мунгией. Он не хочет этого боя, но ему нужно оставаться активным.

Хотят ли болельщики увидеть его бой с Мунгией? Кто-то, может, и хочет, но далеко не все. Дмитрий жаждет боя с Бетербиевым, а Канело хочет реванша с Биволом в полутяжелом весе. У каждого свои цели. Matchroom стараются организовать бой Дмитрия с Мунгией. Мы каждый день на связи и ведем переговоры».

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Поединок состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).