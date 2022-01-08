Менеджер Александра Емельяненко обвиняется в изнасиловании
Менеджер российского бойца ММА Александра Емельяненко Азамат Бостанов подозревается в изнасиловании и избиении, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент случился в ночь на 6 января, когда спортивный агент был с девушкой Лианой в одной из квартир. Теперь 30-летняя возлюбленная Бостанова с тяжелыми травмами находится в больнице, именно там она встретилась с полицией.
Лиана заявила, что Бостанов избил ее и изнасиловал. У пострадавшей зафиксирован перелом ребра и серьезное повреждение грудной клетки, на теле девушки остались многочисленные синяки и ссадины.
Что стало причиной нападения — не сообщается. Отметим, в ноябре Азамат попросил на своей странице помощи в поисках семейного психолога.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/kriminal/924547-menedzhera-aleksandra-emelianenko-obvinili-v-iznasilovanii
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