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Менеджер Александра Емельяненко обвиняется в изнасиловании

12:40
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Менеджер российского бойца ММА Александра Емельяненко Азамат Бостанов подозревается в изнасиловании и избиении, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент случился в ночь на 6 января, когда спортивный агент был с девушкой Лианой в одной из квартир. Теперь 30-летняя возлюбленная Бостанова с тяжелыми травмами находится в больнице, именно там она встретилась с полицией.

Лиана заявила, что Бостанов избил ее и изнасиловал. У пострадавшей зафиксирован перелом ребра и серьезное повреждение грудной клетки, на теле девушки остались многочисленные синяки и ссадины.

Что стало причиной нападения — не сообщается. Отметим, в ноябре Азамат попросил на своей странице помощи в поисках семейного психолога.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/kriminal/924547-menedzhera-aleksandra-emelianenko-obvinili-v-iznasilovanii

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Виктория Кравченко все материалы автора
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