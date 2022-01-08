Задержанный за изнасилование менеджер Александра Емельяненко заключен под стражу
Дорогомиловский суд Москвы арестовал менеджера российского бойца ММА Александра Емельяненко Азамата Бостанова, сообщает РЕН ТВ.
Следующие два месяца Бостанов проведет в СИЗО. Защита подозреваемого может подать апелляцию на решение суда.
Ранее сообщалось, что менеджер Емельяненко подозревается в изнасиловании и избиении.
Инцидент случился в ночь на 6 января, когда Бостанов был с девушкой Лианой в одной из квартир. 30-летняя возлюбленная спортивного агента попала в больницу с тяжелыми травмами. При встрече с полицией она заявила, что спортивный агент избил ее и изнасиловал. У пострадавшей зафиксирован перелом ребра, серьезное повреждение грудной клетки, а также многочисленные синяки и ссадины.
О причине нападения — не сообщается.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/v-rossii/924633-zaderzhannyi-za-iznasilovanie-menedzher-aleksandra-emelianenko-arestovan
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