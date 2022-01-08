Задержанный за изнасилование менеджер Александра Емельяненко заключен под стражу

Дорогомиловский суд Москвы арестовал менеджера российского бойца ММА Александра Емельяненко Азамата Бостанова, сообщает РЕН ТВ.

Следующие два месяца Бостанов проведет в СИЗО. Защита подозреваемого может подать апелляцию на решение суда.

Ранее сообщалось, что менеджер Емельяненко подозревается в изнасиловании и избиении.

Инцидент случился в ночь на 6 января, когда Бостанов был с девушкой Лианой в одной из квартир. 30-летняя возлюбленная спортивного агента попала в больницу с тяжелыми травмами. При встрече с полицией она заявила, что спортивный агент избил ее и изнасиловал. У пострадавшей зафиксирован перелом ребра, серьезное повреждение грудной клетки, а также многочисленные синяки и ссадины.

О причине нападения — не сообщается.