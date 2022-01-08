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В России за сутки выявили 16 568 новых случаев заражения коронавирусом

11:50
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За последние сутки в России выявлено 16 568 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 796 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 449 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3072), Санкт-Петербурге (1376), Московской области (1246), Свердловской области (380), Краснодарском крае (370) и Челябинской области (321).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 634 603 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 315 400 летальных исходов, выздоровели 9 666 161 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/4112

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Карен Саркисян все материалы автора

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