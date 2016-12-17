10:48 17 декабря | БОКС — Профессиональный

Маурисио Сулейман: "Поветкин сейчас дисквалифицирован"

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Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман не может сказать, какое наказание ждет боксера Александра Поветкина за применение запрещенного препарата. Бой между россиянином и канадцем Бермейном Стиверном, который должен был состояться сегодня в Екатеринбурге, отменен. Сообщается, что тренер канадца Дон Хаус подтвердил, что их сторона отказывается от проведения поединка, узнав о положительной допинг-пробе соперника.

– Поветкин сейчас дисквалифицирован, но пока рано говорить о дальнейших действиях в отношении него, мы проведем расследование, соберем воедино все факты, пройдет слушание и будет вынесено решение, – цитирует "Р-Спорт" Сулеймана.

Поветкин провалил допинг-тест. Бой со Стиверном отменен. Что известно на данный момент

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161217/1113866783.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.

Я не понимаю, почему когда я пишу, что ПОВЕТКИНА ПОДСТАВИЛИ - МОИ КОММЕНТЫ УДАЛЯЮТ ???

14:45 17 декабря

Leo Hawk

Vlаdimir, не знаю кто его боится, но судя по комментам весь интернет угорает над его тупостью.

12:44 17 декабря

Vlаdimir

Потом выяснится что это было ошибкой. Тупо боятся Поветкина.

11:19 17 декабря

streletc1783

Уайлдер струсил Теперь Стиверн.Проведи бой - потом болтай что хочешь!Не знаю как там проба "б" но он же столько раз сдавал,что перед боем наелся?

11:10 17 декабря

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