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Макс Топор и Большой Папа заключили пари на полмиллиона

Максим Щербаков заключил пари с Денисом Вильдановым на исход их очного боя
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Макс Топор предложил Большому Папе — Денису Вильданову спор на полмиллиона рублей перед предстоящим реваншем 29 апреля, непринужденно шинкуя капусту на кухне.

«Вот скажу тебе честно, чисто из уважения к тебе согласился на этот реванш. Давай по-взрослому. У тебя есть семья, у меня есть семья. Если я выигрываю — ты отдаешь 500 тысяч со своего гонорара мне. Если ты выигрываешь, я отдаю 500 тысяч со своего гонорара тебе. Вот это будет уровень, а то ну как бы азарта нет драться с тобой, понимаешь», — заявил Топор РЕН ТВ.

Большой Папа ответил согласием с советом сразу Топору вычесть из 500 тысяч сумму на лечение.

«Якобы скучно ему просто так драться со мной, и из большого уважения он только выходит. Проигравшая сторона платит выигравшей 500, и он спрашивает — согласен ли я. Максимка, с удовольствием. Я с удовольствием заберу у тебя полмиллиона. Единственная просьба — я все-таки не зверь, денежку себе на лечение оставь после боя. Ну все же прекрасно знают, кто выиграет в этом бою. Поэтому можешь из этих 500 тысяч, которые ты мне отдашь, взять на лечение», — ответил он.

Бой между Вильдановым и Щербаковым состоится 29 апреля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Канал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб. Суперсерия» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/966964-maks-topor-i-bolshoi-papa-zakliuchili-pari-na-polmilliona-pered-revanshem
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