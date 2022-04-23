Леннокс Льюис: «Будет грустно, если Фьюри так и не сразится с Усиком»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Леннокс Льюис высказался о соотечественнике Тайсоне Фьюри. Также Льюис сравнил возможный бой Фьюри против Александра Усика со своим поединком против Майка Тайсона в 2002 году.

«Посмотрите на парней, которые выступают в этом дивизионе. Сможет ли Фьюри их одолеть? Полагаю, что да. Сейчас он лучший тяжеловес в мире. Да, я знаю, что он говорил о завершении карьеры. Но не уверен, что этим словам можно верить. Однако будет грустно, если он так и не сразится с Усиком.

Я не знал, состоится ли когда-нибудь бой с Майком Тайсоном, но понимал, что в глубине души хочу этого. Потому что неприятно будет услышать от кого-то: «Тайсон бы тебя побил». Теперь так никто не сможет сказать. Они могут произнести разве что: «Ты лучший, ты победил Тайсона», — цитирует Льюиса Yahoo Sports со ссылкой на PA Media.

Бой Фьюри против Диллиана Уайта состоится в ночь с 23 на 24 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Британские тяжеловесы подерутся за титул WBC.

Онлайн-трансляция боя Фьюри — Уайт будет доступна на сайте «СЭ».