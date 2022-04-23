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Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт: прямая трансляция боя

Прямая трансляция боксерского боя Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт
Читать «СЭ» в
Тайсон Фьюри.
Фото Reuters

В ночь с 23 на 24 апреля в Лондоне британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри проведет защиту своего чемпионского пояса WBC в бою с соотечественником Диллианом Уайтом. Их поединок станет главным на турнире в Лондоне, который пройдет на стадионе «Уэмбли».

Бой Фьюри — Уайт начнется не ранее 00.30 по московскому времени 24 апреля. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию поединка. Видеотрансляция противостояния будет доступна на платформах USA iNDEMAND и United Kingdom BT Sport.

У 33-летнего Фьюри в профессиональном боксе — 31 победа и один бой завершился вничью. «Цыганский король» провел свой последний поединок 9 октября 2021-го, тогда Фьюри нокаутировал американца Деонтэя Уайлдера.

У 34-летнего Уайта в боксе 28 побед и два поражения. Последний поединок «Похитителя тел» состоялся 27 марта 2021 года — в нем Уайт победил техническим нокаутом россиянина Александра Поветкина.

22 апреля стало известно, что Фьюри оказался тяжелее Уайта на церемонии взвешивания перед боем в Лондоне.

Тайсон Фьюри&nbsp;&mdash; Диллиан Уайт. Фьюри — Уайт: онлайн-трансляция боя

Бокс
Диллиан Уайт
Тайсон Фьюри
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