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29 апреля, 23:39

Максим Бабанин одержал досрочную победу над Евгением Орловым

Иван Шитик
Корреспондент
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Боксер Евгений Орлов, получивший прозвище Молекула Ада за свои внушительные габариты, уступил проиграл Максиму Бабанину на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Судья остановил бой в третьем раунде, когда секунданты Орлова выбросили на ринг белое полотенце. Таким образом, Бабанин одержал победу техническим нокаутом.

В соглавном бою турнира встретятся последний чемпион М-1 Global Хадис Ибрагимов и белорусский чемпион по тайскому боксу, боец MMA Петр Романкевич.

В рамках большого шоу состоится реванш Дениса Вильданова по прозвищу Большой Папа и Макса Топора Щербакова.

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