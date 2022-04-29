Максим Бабанин одержал досрочную победу над Евгением Орловым
Боксер Евгений Орлов, получивший прозвище Молекула Ада за свои внушительные габариты, уступил проиграл Максиму Бабанину на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Судья остановил бой в третьем раунде, когда секунданты Орлова выбросили на ринг белое полотенце. Таким образом, Бабанин одержал победу техническим нокаутом.
В соглавном бою турнира встретятся последний чемпион М-1 Global Хадис Ибрагимов и белорусский чемпион по тайскому боксу, боец MMA Петр Романкевич.
В рамках большого шоу состоится реванш Дениса Вильданова по прозвищу Большой Папа и Макса Топора Щербакова.
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