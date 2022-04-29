Максим Бабанин одержал досрочную победу над Евгением Орловым

Читать «СЭ» в

Боксер Евгений Орлов, получивший прозвище Молекула Ада за свои внушительные габариты, уступил проиграл Максиму Бабанину на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Судья остановил бой в третьем раунде, когда секунданты Орлова выбросили на ринг белое полотенце. Таким образом, Бабанин одержал победу техническим нокаутом.

В соглавном бою турнира встретятся последний чемпион М-1 Global Хадис Ибрагимов и белорусский чемпион по тайскому боксу, боец MMA Петр Романкевич.

В рамках большого шоу состоится реванш Дениса Вильданова по прозвищу Большой Папа и Макса Топора Щербакова.