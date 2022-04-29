Чудинов — Абдугофуров, Хадис — Романкевич: прямая трансляция турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Чудинов и Абдугофуров проведут главный бой на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Сегодня, 29 апреля, в Москве состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».
В главном бою сойдутся российский боксер Федор Чудинов (25-2-1, 17 КО) и узбекский боксер, бывший чемпион WBC Silver во 2-м среднем весе Азизбек Абдугофуров (13-1, 5 КО).
Этот и другие поединки основного карда телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире. Начало трансляции — в 23.15.
Все бои вечера можно смотреть на YouTube-канале «СЭ» о ММА и боксе «Ушатайка». Основной кард — на этой странице.
Главный кард турнира
Федор Чудинов (Россия) — Азизбек Абдугофуров (Узбекистан)
Хадис Ибрагимов (Россия) — Петр Романкевич (Белоруссия)
Денис Вильданов (Россия) — Максим Щербаков (Россия)
Билеты на турнир «Бойцовский клуб. Суперсерия» можно купить по ссылке.
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