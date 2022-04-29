Чудинов и Абдугофуров проведут главный бой на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Сегодня, 29 апреля, в Москве состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

В главном бою сойдутся российский боксер Федор Чудинов (25-2-1, 17 КО) и узбекский боксер, бывший чемпион WBC Silver во 2-м среднем весе Азизбек Абдугофуров (13-1, 5 КО).

Этот и другие поединки основного карда телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире. Начало трансляции — в 23.15.

Все бои вечера можно смотреть на YouTube-канале «СЭ» о ММА и боксе «Ушатайка». Основной кард — на этой странице.

Главный кард турнира

Федор Чудинов (Россия) — Азизбек Абдугофуров (Узбекистан)

Хадис Ибрагимов (Россия) — Петр Романкевич (Белоруссия)

Денис Вильданов (Россия) — Максим Щербаков (Россия)

Билеты на турнир «Бойцовский клуб. Суперсерия» можно купить по ссылке.