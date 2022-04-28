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Сегодня, 18:45

Майк Тайсон: «Уайлдер должен подраться с Усиком»

Тайсон считает, что Уайлдер должен провести бой с Усиком
Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории Майк Тайсон хотел бы увидеть бой бывшего чемпиона WBC Деонтея Уайлдера (42-2) против чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0).

«Деонтей Уайлдер должен подраться с Александром Усиком. Это был бы хороший бой. Уайлдер действовал бы агрессивно в попытках его нокаутировать», — сказал Тайсон в подкасте Джо Рогана.

Уайлдер потерял титул WBC в поединке с Тайсоном Фьюри (32-0) 22 февраля 2020 года, проиграв техническим нокаутом в 7-м раунде. В реванше, который состоялся 9 октября 2021 года, Уайлдер проиграл Фьюри техническим нокаутом в 11-м раунде.

Усик подерется с Энтони Джошуа (26-2) за титулы WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе в июле.

Бокс
Александр Усик
Деонтей Уайлдер
Майк Тайсон
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