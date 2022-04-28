Майк Тайсон: «Уайлдер должен подраться с Усиком»

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории Майк Тайсон хотел бы увидеть бой бывшего чемпиона WBC Деонтея Уайлдера (42-2) против чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0).

«Деонтей Уайлдер должен подраться с Александром Усиком. Это был бы хороший бой. Уайлдер действовал бы агрессивно в попытках его нокаутировать», — сказал Тайсон в подкасте Джо Рогана.

Уайлдер потерял титул WBC в поединке с Тайсоном Фьюри (32-0) 22 февраля 2020 года, проиграв техническим нокаутом в 7-м раунде. В реванше, который состоялся 9 октября 2021 года, Уайлдер проиграл Фьюри техническим нокаутом в 11-м раунде.

Усик подерется с Энтони Джошуа (26-2) за титулы WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе в июле.