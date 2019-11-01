Лебедев проведет бой против Табисо Мчуну 21 декабря

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев (32-2, 23 КО) вернется на ринг 21 декабря в Красноярске в поединке против 31-летнего южноафриканца Табисо Мчуну (21-5, 13 КО).

40-летний Лебедев предыдущий поединок провел в ноябре прошлого года, победив американца Майка Уилсона, этим летом объявил о завершении боксерской карьеры, но затем решил вернуться на ринг.

Табисо Мчуну в 2016 году претендовал на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе и проиграл чемпиону WBO Александру Усику. В прошлом году он взял реванш за поражение от своего соотечественника Томаса Вестхейзена, а в октябре этого года нокаутировал Уиллбифорса Шихепо.

Также 21 декабря в Красноярске на ринг выйдет еще один российский боксер первого тяжелого веса — бывший обладатель титула WBC Silver Дмитрий Кудряшов, который проведет свой первый бой после июньского поражения от Илунги Макабу в Екатеринбурге.